Les Laurentides est la région la plus enchanteresse du Québec.

En remontant le long du Saint-Laurent vers le Nord, les routes disparaissent peu à peu pour laisser place aux chemins de terre qui s’enfoncent dans la forêt. Là se trouvent les pourvoiries, des petits chalets bordant le fleuve et offrant toutes sortes d’activités en lien avec la nature, que ce soit la pêche ou les bains de forêts.

La Belle Province tient bien son nom !

Extrait du film : » Planète Découverte – Québec, Cap au Nord”

Réalisation : Pierre Brouwers

