Conférence

Découvrez comment la présence de l’eau affecte chaque écosystème, chaque couche de la terre et votre vie. Hydrologue et experte en adaptation aux extrêmes climatiques, Emma est reconnue pour son engagement dans la résilience face au changement climatique, notamment en ce qui concerne la gestion de l’eau. À travers Mayane et Mayane Labs, elle développe des solutions concrètes pour aider les territoires à s’adapter aux crises climatiques. En parallèle, elle joue un rôle clé dans la sensibilisation du public et des décideurs, intervenant fréquemment dans les médias et lors de conférences pour vulgariser ces enjeux cruciaux.