L’Italie compte une quarantaine de sites inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité. Mais ceux-ci subissent de plein fouet les bouleversements climatiques. En 2011, le village de Vernazza est frappé par des inondations. Les experts évoquent la «tropicalisation» du climat. A Gênes, ville classée, 100 000 personnes vivent aujourd’hui dans des zones à risques. Sur l’Adriatique, Venise est en première ligne face à la montée des eaux.

Auteur : Morad Aït-Habbouche

Titre du documentaire : Italie beaute fragile