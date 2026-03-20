C’est la lutte à mort entre une meute de lycaons et un troupeau de gnous.
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À Pattaya, il plonge tous les jours dans la gueule du loup.
Le lynx du Canada est un félin parfaitement adapté à la vie dans la neige.
Conséquence de la folie des grandeurs du narcotrafiquant Pablo Escobar, des hippopotames venus d’Afrique se sont multipliés dans les...
Dans le sud-ouest de l’Europe, un duel s’engage entre un lézard ocellé et une mante. Entre les deux, le...
Le puissant chasmosaure peut-il échapper au daspletosaure ?
Sur la côte des Etats-Unis, dans un estuaire de Caroline du Sud, les dauphins ont une technique de chasse...
Pesant de trois à quatre tonnes, les hippopotames peuvent courir jusqu’à 48km/h sur de courtes distances, détruisant tout ce...
Sur les pentes sauvages des Cévennes, une petite ruche abrite une colonie d’abeilles noires, héritières d’une lignée ancienne adaptée...
Après avoir passé quelques temps à jouer dans les flaques, les oursons du Kamtchatka Wanja et Misho s’apprêtent à...
Dans la mythologie, les pieuvres et les poulpes ont longtemps été des monstres effrayants venus des profondeurs. Aujourd’hui, l’intelligence...
Les sangliers ont de moins en moins peur de l’homme. Les randonneurs du parc national des Calanques le savent...
Quel est le comble pour un poisson ?
Découvrez les habitudes alimentaires des caméléons, et leur technique imparable pour ne pas rater leur proie.
Quelques jours à peine après être arrivée sur l’île Triangle, cette lionne de mer est prête à donner la...
Des caméras ont suivi un troupeau de chevaux de Camargue en immersion.
Ce reptile est très précis et peut envoyer son venin à plus de deux mètres, causant de terribles douleurs...
Ce drongo est un oiseau très rusé qui va jouer un bon tour à une bande de suricates.
Certains animaux n’hésitent pas à s’aventurer dans des milieux qui ne leur sont pas familiers. Tourné en Argentine, dans la baie...
Les oeufs de crocodiles placés dans la couveuse sont sur le point d’éclore : les petits doivent sortir seuls,...
Quand deux élans convoitent la même femelle, la seule issue est de faire parler les bois. Les combats sont...
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