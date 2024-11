Documentaire



Plongez dans les aventures de Bernie, un ourson malais, et son retour à la vie sauvage aux côtés de deux autres oursons, au cœur de la forêt indonésienne. Filmés par leur parent adoptif, ces oursons sont captivants, pleins de joie et de vie. Ce récit touchant célèbre la beauté de la nature et rappelle notre interdépendance avec les autres êtres vivants de la planète. C’est un hommage vibrant à la vie et un appel à la compassion envers les animaux, tout en dévoilant le portrait intime d’un ourson malais espiègle et expressif.

Réalisation: Patrick Rouxel