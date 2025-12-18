Ressources Dans la même catégorie

Conférence Zygènes, fausses-zygènes et zygènules Les Zygènes sont de petits papillons d’une envergure de 3 à 4 cm caractérisés par des ailes antérieures souvent...

Documentaire Nous sommes les champions de l’abandon des animaux Ils sont des passionnés de la cause animale ou simplement des amoureux des bêtes. Ils ont choisi de passer...

Documentaire Le mystère des tortues marines Ça se passe sur une plage du Costa Rica…

Documentaire Adopter et élever des gorilles comme leurs propres enfants Pamela, une gorille femelle, a donné naissance à une petite nommée Digit en 1998, mais elle a refusé de...

Documentaire Renard VS campagnol (très beau) Le renard roux a une technique assez spéciale pour attraper les campagnols…

Documentaire Le monde secret des chats Les chats éprouvent-ils de la jalousie et peuvent-ils souffrir de dépression ? Sont-ils vraiment aussi indépendants qu’on le prétend...

Documentaire L’épopée des dinosaures L’ascension des prédateurs. Le T-Rex. Imaginez un monde extraordinaire où de gigantesques créatures régissent la nature toute entière. De...

Documentaire Le Pointer Chien de compagnie, de garde et d’agrément.rnCaractère: Résistant, endurant, actif, rapide, athlète agile, ce chien possède deux grandes qualités:...

Documentaire La science au secours des oiseaux En Allemagne, scientifiques et défenseurs de l’environnement se mobilisent pour sauver les grandes outardes de la disparition. Une étonnante...

Documentaire L’attachement sincère entre un chimpanzé et sa mère adoptive Canelle est une jeune femelle chimpanzé âgée de 6 mois lorsque sa mère est tuée par des braconniers. Seule...

Documentaire Un kangourou de 1m80 s’attaque au caïd du clan Les combats de kangourous sont très violents, et leurs particularités physiques sont de véritables atouts quand il s’agit de...

Documentaire Le monde du chien Basé sur des données établies ce documentaire explore le comportement du chien mais aussi le comportement des maîtres, parfois...

Documentaire Rétablir la confiance des chiens abandonnés Gabin a cinq ans, il vient tout juste de perdre sa maîtresse. Il se retrouve bien malgré lui dans...

Documentaire C’est pas sorcier – Vie d’un cheval Fred part à la recherche de chevaux dans le plus prestigieux des haras nationaux, le Haras du Pin en...

Documentaire La magie des chouettes Lily et Luna, jeunes femelles chouettes, sont élevées par deux spécialistes qui leur enseignent les rudiments de la chasse...