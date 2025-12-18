Elles ne pardonnent pas…
Les Zygènes sont de petits papillons d’une envergure de 3 à 4 cm caractérisés par des ailes antérieures souvent...
Ils sont des passionnés de la cause animale ou simplement des amoureux des bêtes. Ils ont choisi de passer...
Ça se passe sur une plage du Costa Rica…
Pamela, une gorille femelle, a donné naissance à une petite nommée Digit en 1998, mais elle a refusé de...
C’est un phénomène inédit !
Parfois, ça se passe bien.
Le renard roux a une technique assez spéciale pour attraper les campagnols…
Les chats éprouvent-ils de la jalousie et peuvent-ils souffrir de dépression ? Sont-ils vraiment aussi indépendants qu’on le prétend...
L’ascension des prédateurs. Le T-Rex. Imaginez un monde extraordinaire où de gigantesques créatures régissent la nature toute entière. De...
Chien de compagnie, de garde et d’agrément.rnCaractère: Résistant, endurant, actif, rapide, athlète agile, ce chien possède deux grandes qualités:...
En Allemagne, scientifiques et défenseurs de l’environnement se mobilisent pour sauver les grandes outardes de la disparition. Une étonnante...
Le requin est un prédateur opportuniste, qui n’hésite pas à se nourrir de calamars, d’oiseaux de mer… ou d’autres...
Canelle est une jeune femelle chimpanzé âgée de 6 mois lorsque sa mère est tuée par des braconniers. Seule...
Les combats de kangourous sont très violents, et leurs particularités physiques sont de véritables atouts quand il s’agit de...
Basé sur des données établies ce documentaire explore le comportement du chien mais aussi le comportement des maîtres, parfois...
Gabin a cinq ans, il vient tout juste de perdre sa maîtresse. Il se retrouve bien malgré lui dans...
Fred part à la recherche de chevaux dans le plus prestigieux des haras nationaux, le Haras du Pin en...
Lily et Luna, jeunes femelles chouettes, sont élevées par deux spécialistes qui leur enseignent les rudiments de la chasse...
La coalition des cinq mousquetaires peut même se permettre de chasser la nuit, contrairement à la majorité des guépards.
