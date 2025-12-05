Il ne vaut mieux pas toucher à l’élevage des fourmis…

Un requin particulièrement improbable…
Ah, la naissance d’un couple…
Petit moment de détente.
Un des plus grands prédateurs de tous les temps.
Quand un zébreau risque de devenir un étalon rival, le chef du troupeau n’hésite pas à l’attaquer sous les...
Les indiens Taïnos, les premiers habitants de Cuba, vouaient un véritable culte aux flamants roses ; ils étaient persuadés...
L’attaque de Will semble suggérer que les requins peuvent attaquer pour défendre leur territoire quand ils se sentent menacés,...
Roxane a besoin de compagnie dans son champ… Baptiste peut-être ?
Dans la forêt boréale, la martre d’Amérique vit au jour le jour et chasse sans répit.
Au Mexique, un demi-milliard de papillons se masse sur des troncs d’arbres. En Australie, des milliers de perroquets sauvages...
Domestiquées par l’homme il y a environ 6000 ans et originaires d’Asie, c’est à dos de dromadaires que les...
Dans les toutes prochaines années, un des défis majeurs pour l’Afrique, sera, selon la WWF (Worldwide Wildlife Fundation), la...
Un voyage à l’ère préhistorique documenté par les dernières études en paléontologie, mis en scène par Hollywood et illustré...
Le Cameroun avait autrefois la plus forte économie d’Afrique subsaharienne, mais à la fin des années 1990 la baisse...
La région du Serengeti est l’un des environnements les plus dangereux de la planète, qui abrite également la meute...
Dans la savane africaine les nouveaux nés sont particulièrement vulnérables et inconscients des dangers qui les entourent. Qu’ils soient...
Dans la forêt équatoriale de Nouvelle-Guinée, un oiseau de paradis exécute une parade nuptiale hilarante !
Un nuage de sauterelles de cette taille ne se rencontre qu’une fois tous les dix ans. Elles engloutissent 40...
René Heuzey, le Marseillais, n’était pas prédestiné à exercer le métier de cameraman sous-marin ! D’abord chauffeur routier comme...
Chantal, une retraitée passionnée de concours félins, rêve de décrocher une nouvelle coupe avec son chat Poutine, un rare...
