Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ce mille-pattes injecte du venin paralysant à ses proies Hazen Audel construit un abri avec ce qu’il trouve dans la nature, et nous montre pourquoi il est nécessaire...

Documentaire La surprenante technique de chasse du grizzly Pour attraper les saumons du Pacifique qui ont remonté les cours d’eau sur 500 km, le grizzly a plusieurs...

Documentaire Pourquoi les méduses n’ont-elles pas besoin de nager ? Les océans sont en perpétuel mouvement, et leurs habitants aussi ! Des méduses aux poulpes, des tortues aux poissons,...

Conférence Le loup, une histoire culturelle Réputé vorace, cruel, destructeur, sanguinaire et même amateur de chair humaine, le loup terrifie l’homme depuis la nuit des...

Podcast Comment la génétique peut-elle nous raconter la vie des cétacés ? Dans cet épisode, Jean-Luc Jung, chef de la station marine de Dinard et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle,...

Documentaire Remise en liberté d’un guépard miraculé après un an de soins et d’observation Cette femelle guépard a été chassée, blessée et vendue, avant d’être secourue par le De Wildt Cheetah and Wildlife...

Conférence Bas les masques: les dinosaures sans fard De nombreuses idées reçues continuent de circuler sur ces icônes de la paléontologie. Il est temps de leur tordre...

Article Pourquoi une poule ne pond plus ? L’élevage de poules pondeuses est une pratique répandue aussi bien en milieu rural qu’urbain. Cependant, il arrive qu’une poule...

Documentaire Rwanda, les derniers gorilles Dian Fossey voulait sauver les derniers gorilles du Congo et du Rwanda qu’elle fut la première à approcher et...

Documentaire Le crotale Le biologiste animalier, Ed Hofman, voyage jusqu’au sud de l’Alberta pour protéger la population menacée des crotales.

Documentaire Maternité et vie sauvage Les saisons des pluies et les saisons sèches se sont succédé sur ce bout de terre d’Afrique de l’Est....

Documentaire Tigres des Neiges Ils risquent leur vie pour sauver les tigres. Ces scientifiques, Américains et Russes, s’aventurent dans les forêts de Sibérie...

Documentaire Les secrets d’une cohabitation harmonieuse Garth Mowat vit entouré de grizzlis dans les paysages montagneux de la région de Kootenay, en Colombie-Britannique. Ce biologiste...

Documentaire Quel requin a pu mutiler cette baleine ? En mesurant la taille de la morsure à l’aide d’un laser, les scientifiques espèrent pouvoir identifier le requin qui...

Documentaire Zoo de Vincennes – Les pieds sur terre Le parc zoologique de Paris, anciennement parc zoologique du Bois de Vincennes et couramment appelé zoo de Vincennes, est...

Documentaire Les coulisses de la science – Les fourmis de Nouvelle-Calédonie (partie 1/2) Illustration de quelques-unes des recherches conduites sur les communautés de fourmis des îles du Pacifique par l’IMBE-IRD sous l’impulsion...

Documentaire Les grands singes – Ces primates si proches de l’Homme Qu’avons-nous en commun avec nos cousins primates ? À travers l’étude de leurs comportements, ce documentaire scientifique explore l’histoire...

Documentaire Animaux du froid, animaux de la Taïga Se nourrir, se protéger du froid, assurer une descendance est le quotidien des animaux du froid, de l’ours brun,...

Documentaire Ce petit kangourou échappe de peu à la mort Ce bébé kangourou a bien grandi et est prêt à sortir de la poche de sa mère pour affronter...