Quand la nourriture se fait rare, le verger du parc est un territoire convoité par les ours.
Hazen Audel construit un abri avec ce qu’il trouve dans la nature, et nous montre pourquoi il est nécessaire...
Pour attraper les saumons du Pacifique qui ont remonté les cours d’eau sur 500 km, le grizzly a plusieurs...
Les océans sont en perpétuel mouvement, et leurs habitants aussi ! Des méduses aux poulpes, des tortues aux poissons,...
Réputé vorace, cruel, destructeur, sanguinaire et même amateur de chair humaine, le loup terrifie l’homme depuis la nuit des...
Dans cet épisode, Jean-Luc Jung, chef de la station marine de Dinard et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle,...
Cette femelle guépard a été chassée, blessée et vendue, avant d’être secourue par le De Wildt Cheetah and Wildlife...
De nombreuses idées reçues continuent de circuler sur ces icônes de la paléontologie. Il est temps de leur tordre...
L’élevage de poules pondeuses est une pratique répandue aussi bien en milieu rural qu’urbain. Cependant, il arrive qu’une poule...
Dian Fossey voulait sauver les derniers gorilles du Congo et du Rwanda qu’elle fut la première à approcher et...
Le biologiste animalier, Ed Hofman, voyage jusqu’au sud de l’Alberta pour protéger la population menacée des crotales.
Les saisons des pluies et les saisons sèches se sont succédé sur ce bout de terre d’Afrique de l’Est....
Ils risquent leur vie pour sauver les tigres. Ces scientifiques, Américains et Russes, s’aventurent dans les forêts de Sibérie...
Garth Mowat vit entouré de grizzlis dans les paysages montagneux de la région de Kootenay, en Colombie-Britannique. Ce biologiste...
En mesurant la taille de la morsure à l’aide d’un laser, les scientifiques espèrent pouvoir identifier le requin qui...
Le parc zoologique de Paris, anciennement parc zoologique du Bois de Vincennes et couramment appelé zoo de Vincennes, est...
Illustration de quelques-unes des recherches conduites sur les communautés de fourmis des îles du Pacifique par l’IMBE-IRD sous l’impulsion...
Qu’avons-nous en commun avec nos cousins primates ? À travers l’étude de leurs comportements, ce documentaire scientifique explore l’histoire...
Se nourrir, se protéger du froid, assurer une descendance est le quotidien des animaux du froid, de l’ours brun,...
Ce bébé kangourou a bien grandi et est prêt à sortir de la poche de sa mère pour affronter...
Les animaux sauvages sont entourés de légendes et de superstitions. Cette série documentaire renouvelle notre regard sur des espèces...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site