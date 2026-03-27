Documentaire

Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a rien d’une réserve comme les autres. Tembo et Becky sont deux éléphants orphelins rescapés. Séparés de leurs parents dès leur plus jeune âge, ils ont grandi à Tshukudu, en compagnie d’autres espèces. Mêlés aux lions, rhinocéros et hippopotames, ils ont ainsi développé des comportements très inhabituels.

Ces deux éléphanteaux ont atteint l’adolescence sans repère ni encadrement familial. Aucun éléphant adulte ne leur a appris la discipline et les codes de conduite. Privé d’une éducation parentale, ils sont devenus les petits voyous de la réserve, semant la pagaille au sein des troupeaux et générant de nombreux problèmes de voisinages.

Documentaire : LES CUIRASSÉS DE LA SAVANE

Un documentaire de Etienne Verhaegen

