Infographie | 4 infos insolites sur les requins

Infographie

Les requins fascinent autant qu’ils intriguent. Présents dans nos océans depuis des centaines de millions d’années, ces prédateurs marins ont développé des caractéristiques hors du commun qui leur permettent de régner sur leur environnement. Si leur silhouette et leur réputation de chasseur sont connues de tous, certaines de leurs particularités restent beaucoup moins médiatisées.

Voici quatre faits étonnants, mais bien réels, qui révèlent à quel point ces créatures sont uniques.

Un doyen des océans pouvant vivre jusqu’à 510 ans

Parmi les nombreuses espèces de requins, le requin du Groenland détient un record impressionnant : sa longévité exceptionnelle.

Les analyses scientifiques basées sur la datation au radiocarbone ont montré que certains individus pouvaient atteindre entre 270 et 510 ans. Cela signifie que certains spécimens vivaient déjà bien avant des événements historiques majeurs.

Cette durée de vie extraordinaire en fait l’un des vertébrés les plus vieux jamais observés sur Terre. Ce rythme de vieillissement lent est directement lié à son métabolisme particulièrement réduit, conséquence de l’environnement glacé dans lequel il évolue.

Huit sens pour mieux dominer les mers

Si les humains se contentent de cinq sens, les requins en possèdent huit. En plus de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, du goût et du toucher, ils disposent d’aptitudes supplémentaires qui les placent au sommet de la chaîne alimentaire.

Leur ligne latérale leur permet de percevoir les moindres vibrations dans l’eau, tandis que les ampoules de Lorenzini détectent les champs électromagnétiques et les variations de température.

Ils auraient même un organe spécialisé supplémentaire, encore peu documenté, qui leur fournirait des informations supplémentaires sur leur environnement. Ces sens combinés font d’eux des prédateurs capables de repérer une proie même dans les eaux les plus troubles.

Une capacité à sentir les battements du cœur

Au-delà de leurs sens extraordinaires, les requins possèdent une capacité étonnante : ils peuvent percevoir le rythme cardiaque de leurs proies.

Cette aptitude leur permet de localiser un animal blessé, stressé ou caché, même lorsqu’il est dissimulé dans un recoin ou camouflé dans le sable. Ce sens repose sur leur grande sensibilité aux signaux électriques produits par les muscles et le cœur, rendant leur approche redoutablement efficace.

C’est un atout majeur lors de la chasse, notamment pour débusquer des animaux qui cherchent à se faire oublier dans leur environnement.

Des clics sonores pour communiquer ou se défendre

Contrairement à ce que l’on pensait, certains requins ne sont pas totalement silencieux. Des recherches récentes ont montré que quelques espèces produisent de brefs clics sonores, probablement en claquant leurs dents ou en utilisant une structure de leur mâchoire.

Ces sons seraient émis en réponse au stress ou comme moyen d’intimidation face à un danger. Cette découverte remet en question l’idée que ces animaux sont totalement muets et ouvre la porte à de nouvelles études sur leur comportement et leur communication.