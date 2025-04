Documentaire

L’aventurier Olivier Houalet nous entraîne au cœur des zones les plus sauvages de la Tanzanie, à la recherche des dernières espèces vivant encore en totale liberté. Des savanes immenses aux rives reculées du lac Tanganyika, il part sur les traces des derniers chimpanzés sauvages et d’autres animaux en voie de disparition. Fort de 15 ans de vie partagée avec les félins d’Afrique, Olivier Houalet livre un témoignage intime et saisissant sur notre lien à la nature.Ce documentaire visuellement spectaculaire est à la fois un cri d’alerte pour la conservation et un hommage vibrant aux derniers sanctuaires du monde sauvage.

Réalisation : Laurent Frapat