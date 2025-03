Documentaire

Au Japon, la cohabitation entre les ours sauvages et les humains devient un enjeu crucial alors que les territoires vierges disparaissent. Face à l’augmentation des attaques et des conflits, le biologiste Junpei Tanaka s’associe à l’experte américaine Kari Hunt pour tester une approche inédite : l’utilisation de chiens dressés pour repousser les ours hors des zones habitées.Entre science, tradition et survie, ce programme expérimental pourrait être la dernière chance de protéger les ours du Japon tout en assurant la sécurité des habitants.Mais le temps presse et chaque échec signifie une vie perdue. Une bataille pour l’équilibre fragile de la nature.

Réalisation : Pierre Stine