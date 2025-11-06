Au fil de leur évolution sur l’île de Bornéo, ces éléphants sont devenus les plus petits du monde.
Le requin du Groenland, également connu sous le nom de requin dormeur de l’Atlantique (Somniosus microcephalus), est un des...
Une autruche mâle se déplace souvent avec un harem. Il peut s’accoupler à toutes ses femelles s’il s’assure de...
La baleine bleue peut mesurer une trentaine de mètres de long, avec un cœur qui fait la taille d’une...
Année après année, les requins de cette espèce cherchent à retrouver le même partenaire, phénomène atypique chez les requins.
Pour beaucoup d’animaux, la saison des pluies est synonyme de reproduction. Durant cette période, les animaux sont régis par...
Les mâles patrouillent dans le lagon pour trouver une femelle et entament un magnifique ballet aérien. Les femelles, elles,...
Servals, sangliers, singes : de plus en plus de particuliers s’entourent d’animaux de compagnie inhabituels. Un phénomène qui conduit trop...
Pour fuir une hyène qui le pourchasse, ce puku s’aventure dans l’eau. Il découvre que le cours d’eau est...
Sur Middle Island, au sud de l’Australie, les manchots pygmées ne sont pas passés loin l’extinction à cause de...
Considérées comme des voleuses, les pies se caractérisent par leur intelligence et leurs capacités sociales. Elles s’entraident ainsi pour élever...
Superbe pays aux terres généreuses et luxuriantes, l’Ouganda est situé entre les forêts tropicales de l’Afrique centrale et les...
Les dinosaures ont fasciné les scientifiques et le grand public depuis leur découverte au 19e siècle. Parmi ces créatures...
Dépassant parfois 8 mètres de long et pesant plus de 5 tonnes, ces reptiles marins terrorisaient toutes les mers...
Alors que l’espèce des tamarins avait presque disparu, elle a été sauvée et sa population recommence à s’accroître… mais...
Découvrez le monde des loups au rythme des saisons, vous allez suivre une meute de loups dans son quotidien...
Exilée, elle n’a d’autre choix que d’explorer les territoires voisins pour y trouver refuge.
Dans les jungles d’Asie, certains lézards arboricoles sont capables de prouesses uniques en leur genre… On les appelle les...
L’équipe de guides locaux et de cinéastes animaliers qui accompagne le biologiste Lutz Dirksen doit faire face à une...
Binti est maintenant âgée de 6 mois et alors qu’elle s’apprête à vivre sa première saison sèche, il lui...
\r\n\r\nLes animaux terrestres et marins usent de techniques variées et parfois surprenantes pour se protéger des prédateurs ou attraper...
