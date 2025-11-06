Ressources Dans la même catégorie

Article La longévité incroyable du requin du Groenland Le requin du Groenland, également connu sous le nom de requin dormeur de l’Atlantique (Somniosus microcephalus), est un des...

Documentaire La griffe de l’autruche peut tuer un lion adulte Une autruche mâle se déplace souvent avec un harem. Il peut s’accoupler à toutes ses femelles s’il s’assure de...

Documentaire Le plus gros animal de tous les temps La baleine bleue peut mesurer une trentaine de mètres de long, avec un cœur qui fait la taille d’une...

Documentaire L’étonnant requin dormeur de Port-Jackson Année après année, les requins de cette espèce cherchent à retrouver le même partenaire, phénomène atypique chez les requins.

Documentaire Combat acharné entre deux zèbres Pour beaucoup d’animaux, la saison des pluies est synonyme de reproduction. Durant cette période, les animaux sont régis par...

Documentaire Sexe : comment font les libellules ? Les mâles patrouillent dans le lagon pour trouver une femelle et entament un magnifique ballet aérien. Les femelles, elles,...

Documentaire Cohabiter avec des animaux sauvages Servals, sangliers, singes : de plus en plus de particuliers s’entourent d’animaux de compagnie inhabituels. Un phénomène qui conduit trop...

Documentaire Ce puku est pris au piège entre une hyène et des crocodiles Pour fuir une hyène qui le pourchasse, ce puku s’aventure dans l’eau. Il découvre que le cours d’eau est...

Documentaire Ces chiens ont sauvé une colonie de manchots Sur Middle Island, au sud de l’Australie, les manchots pygmées ne sont pas passés loin l’extinction à cause de...

Documentaire Malin comme une pie Considérées comme des voleuses, les pies se caractérisent par leur intelligence et leurs capacités sociales. Elles s’entraident ainsi pour élever...

Documentaire La faune d’Ouganda Superbe pays aux terres généreuses et luxuriantes, l’Ouganda est situé entre les forêts tropicales de l’Afrique centrale et les...

Article La mystérieuse histoire des rhabdodontidés, des dinosaures européens Les dinosaures ont fasciné les scientifiques et le grand public depuis leur découverte au 19e siècle. Parmi ces créatures...

Documentaire Les monstres du Jurassique Ep2 Les monstres marins Dépassant parfois 8 mètres de long et pesant plus de 5 tonnes, ces reptiles marins terrorisaient toutes les mers...

Documentaire Le retour triomphant du Tamarin lion doré Alors que l’espèce des tamarins avait presque disparu, elle a été sauvée et sa population recommence à s’accroître… mais...

Documentaire Le loup, un spectacle grandiose Découvrez le monde des loups au rythme des saisons, vous allez suivre une meute de loups dans son quotidien...

Documentaire Des dragons volants dans la jungle Dans les jungles d’Asie, certains lézards arboricoles sont capables de prouesses uniques en leur genre… On les appelle les...

Documentaire Les grands animaux d’Amérique du Sud – L’anaconda L’équipe de guides locaux et de cinéastes animaliers qui accompagne le biologiste Lutz Dirksen doit faire face à une...

Documentaire Comment les éléphants résistent-ils à la sécheresse ? Binti est maintenant âgée de 6 mois et alors qu’elle s’apprête à vivre sa première saison sèche, il lui...