Documentaire Violent duel entre un tigre et une ourse qui défend son petit Ce tigre pensait avoir un repas facile en visant un ourson. C’était sans compter sur la mère, prête à...

Documentaire La puce: un minuscule fléau mondial La puce est un envahisseur redoutable : responsable de la peste qui a décimé un tiers de l’Europe au...

Documentaire Le chat de jungle, un petit félin qui aime l’eau Aussi appelé chat des marais, ce félin est un bon nageur et il préfère les environnements humides.

Documentaire Tiques et moustiques tigres : les envahisseurs invisibles Depuis plusieurs années, des parasites comme le moustique tigre ou la tique ne cessent de conquérir de nouveaux territoires,...

Documentaire L’automédication chez les singes En Tanzanie, la saison des pluies est rude pour nos proches cousins les chimpanzés. Avec elle, arrivent bien souvent...

Documentaire L’éléphant du désert, un géant qui s’adapte à son environnement Pour les 150 éléphants du désert qui affrontent un climat très sec, l’énergie est précieuse et ne peut pas...

Documentaire Les dragons de Komodo, créatures aussi fascinantes que terrifiantes L’île de Komodo est mondialement connue pour ses dragons. Avec ses écailles dures comme de l’acier, ses mâchoires puissantes...

Documentaire Un puma attaque un groupe de manchots Une jeune femelle puma est désorientée face aux manchots. Sa mère a davantage d’expérience et choisit une cible facile.

Documentaire Des origines au Moyen Âge | Histoire de la domestication (1/2) L’histoire de l’humanité est intimement liée aux animaux, comme son avenir. Le premier épisode de ce documentaire se concentre...

Documentaire Le macaque du Japon Dans l’univers des singes, le macaque du Japon est un maître en l’art de l’adaptation. Selon la tradition, il...

Documentaire Techniques de survie du serpent tigre Xavier Bonnet est né « sous le signe du serpent ». Herpétologue de renommée internationale, il parcourt le monde pour traquer...

Documentaire Zoo de Thoiry : un safari aux portes de Paris Avec 450 000 visiteurs par an, c’est le premier parc animalier en France. Il a été créé par le...

Documentaire L’éléphant de mer, un mammifère marin parfaitement adapté à son environnement L’éléphant de mer possède une série d’adaptations physiologiques remarquables qui lui permettent de survivre et de chasser dans les...

Documentaire Nourrisseur de requins, une passion dangereuse Nourrir les requins est une passion répandue dans le milieu des plongeurs. « Le sourire des requins » nous fait partager...

Documentaire Le piège mortel du fourmilion Dans le désert du Namib, la larve de fourmilion a conçu un piège diabolique.

Documentaire La Côte Namibienne, un refuge pour les Chacals La création d’un nouveau parc naturel en 2002 au Sud de la Namibie vient d’offrir un sanctuaire à un...

Documentaire L’étonnante vie souterraine Sans que nous nous en doutions, à Paris des millions d’individus grouillent sous nos pieds. Des rats, des souris,...

Documentaire Far West sauvage – Les montagnes sans loi Dans l’Ouest des Etats-Unis, les paysages typiques des westerns sont peuplés par une vie sauvage extrêmement variée. Des sommets...

Documentaire Ma vie avec 16 dindons sauvages Naturaliste américain, Joe Hutto a élevé, en 1995, seize dindons sauvages, depuis l’incubation des oeufs, quand un voisin fermier...