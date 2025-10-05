Conférence

Le chien est le plus ancien animal domestique connu à ce jour. Ces dernières années, de nouvelles données archéozoologiques, morphométriques et paléogénétiques documentent de façon de plus en plus précise les tout débuts de la domestication du loup, il y a plus de 12 000 ans.

Certains chercheurs évoquent même une origine beaucoup plus ancienne, mais les arguments manquent. Les raisons de la domestication du loup sont encore discutées et différents scénarios s’opposent. La paléogénomique commence à dévoiler comment, au Néolithique, le chien, au contact de l’homme, s’est adapté à consommer plus de plantes riches en amidon. Pourtant, le statut du chien à cette époque reste difficile à cerner, entre celui d’animal consommé, sans doute de façon rituelle, de chien d’alerte ou de défense, ou de compagnon familier. Les premières races apparaissent dès le début de l’Antiquité, mais la génétique nous révèle qu’elles ne sont pas à l’origine de nos races actuelles, reconstituées par croisement de « chiens de village » entre le XVIIIe et le XXe siècle.

Par Jean-Denis Vigne.