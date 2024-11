Documentaire

Direction l’Amérique du Sud en Equateur au pied de la cordillère des Andes au plus profond d’un canyon, point de rencontre de la seule espèce d’ours du continent sud-américain, l’ours andin. Également appelé ours à lunettes, il est le plus rare et le plus menacé de la planète. Arboricole, il ne mange que des fruits et des végétaux et on le reconnaît grâce à ses marques faciales différentes pour chaque individu, à l’instar des empreintes digitales chez les êtres humains. Agile et solitaire, il vit dans les grands arbres des vallées. Grâce à Danilo, fermier et grand protecteur des ours à lunettes, Tanguy nous emmène à la suite de Yoyo, un ourson d’un an et demi qui tente de survivre dans un monde où l’homme et la déforestation forment la plus grande menace pour la survie de l’espèce. Aujourd’hui, il ne reste plus que quelques milliers d’individus tout au plus.