Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Zoo de Cerza, au coeur du plus grand zoo de Normandie 1500 animaux, 150 espèces différentes, de vastes enclos… ici, c’est le bien être animal qui prime. Bienvenu au Cerza,...

Documentaire Les fermes d’autrefois – le coq et la poule La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...

Conférence Passion lumière extrême Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...

Article A la rencontre du plésiosaure Le plésiosaure est sans doute l’une des créatures les plus captivantes de l’histoire naturelle, un témoin d’une époque où...

Documentaire Madagascar : le secret des abysses des Tsingys de l’Ankarana Classés site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les Tsingys de l’Ankarana de Madagascar se présentent comme de véritables cathédrales...

Podcast Quel est le mystérieux pouvoir de l’axolotl ? L’axolotl, cet amphibien fascinant originaire des lacs du Mexique, possède un atout biologique qui le distingue de nombreuses autres...

Documentaire Le fennec est quand même bien mignon Le fennec est aussi appelé renard des sables.

Documentaire La technique ingénieuse de ce léopard pour attraper des singes Ce jeune léopard part à la chasse aux singes, qui sont loin d’être des proies faciles. Très agiles, ils...

Article Les étoiles de mer: des joyaux des océans Lorsque l’on évoque la richesse et la diversité des organismes marins, les étoiles de mer ou astérides se distinguent...

Documentaire Cet étrange mammifère est le seul à communiquer grâce à ses piquants En frottant ses piquants les uns contre les autres, le tenrec envoie des ultrasons pour ses congénères.

Documentaire Une tigresse du Bengale élève ses petits sur un territoire riche en proies Avec cinq étendues d’eau et un riche écosystème, Tadoba est un milieu de choix pour les tigres du Bengale....

Documentaire Comment les dinosaures ont (vraiment) disparu Quelle force de la nature a mis fin au règne des géants terrestres ? Jusqu’aux années 1980, la disparition...

Documentaire Deux mambas noirs s’affrontent pour s’accoupler avec une femelle Après avoir triomphé des prétendants, encore faut-il que le vainqueur parvienne à séduire sa future partenaire.

Documentaire Ce requin blanc cannibale dévore ses congénères Des scientifiques s’interrogent après la mystérieuse disparition d’un requin blanc de trois mètres de long. Grâce à la balise...

Documentaire Chiens abandonnés, la longue route vers l’adoption Près de 50 000 chiens sont abandonnés tous les ans par leurs maîtres. Conséquence parfois de la crise sanitaire,...

Article Rencontre avec l’aigrette garzette De la famille des Ardéidés, l’aigrette garzette est un oiseau au physique surprenant. Cet oiseau dispose d’une taille moyenne...

Documentaire Spinosaure : le dinosaure prédateur ultime Le spinosaure était un dinosaure géant, le plus grand chasseur que la Terre ait jamais porté.