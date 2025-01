Documentaire

Depuis plus de 11 000 ans, les chats partagent notre histoire et ont conquis le monde. De petits félins sauvages, ils sont devenus des compagnons fidèles, adaptables à tous les environnements. Aujourd’hui, 400 millions de chats vivent parmi nous, mêlant vie domestique et indépendance. Tandis que les humains explorent de nouveaux territoires, les chats les suivent, réinvestissant parfois des espaces sauvages. Cette espèce incroyablement résiliente a su s’adapter à chaque changement, prouvant sa réussite en tant qu’espèce. Ce documentaire explore leur évolution fascinante, leur lien unique avec les humains, et leur avenir dans un monde en constante transformation.

Réalisation : Eric Gonzalez, Pierre-Aurélien Combre