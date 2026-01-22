Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage
A Toronto, au Canada, une mère raton laveur élève ses petits en ville.
Au Venezuela, un crapaud a une technique folle pour échapper aux prédateurs.
En Afrique de l’Est, la musaraigne-éléphant vit à cent à l’heure.
C’est une scène que beaucoup imaginent : traverser le tunnel de verre d’un grand aquarium océanique, lever les yeux...
À partir de 2010, Alessandro De Maddalena a organisé de nombreuses expéditions sur les grands requins blancs, en collaboration...
Peu connus du public jusqu’au dessin animé Madagascar, ils sont pourtant les animaux les plus emblématiques de l’île. Ils...
Au Sri Lanka, dans les ruines de la cité antique Polonnaruwa, une espèce unique de singe a colonisé les...
Le poisson-grenouille strié a plus d’un tour dans son sac…
Connaissez-vous le narval, surnommé « la licorne des mers » ? Le narval, surnommé « la licorne des mers...
Lorsque des oursons se retrouvent séparés de leurs mères ou abandonnés, ils n’ont aucune chance de survivre à moins...
Majestueux, puissants et élégants, les lions sont dans l’imaginaire collectif, les rois des animaux. Mais que savez-vous réellement d’eux...
Malgré leur large sourire, les paresseux sont en danger. Les six espèces qui vivent en Amérique centrale et en...
Dans la savane africaine, les plus grands prédateurs semblent irrémédiablement attirés par des proies capables de se défendre et...
Rémi Dupouy, adepte de l’immersion sauvage, se lance un nouveau défi : voyager hors des sentiers battus à la...
Les Bouches de Bonifacio, entre la Sardaigne et la Corse, représentent un véritable microcosme où de nombreuses espèces viennent...
En Floride, une centrale électrique à charbon chauffe les eaux alentours. Des lamantins s’y réfugient.
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Malgré son armure d’épines, ce sympathique animal doit faire face à de nombreuses menaces. Et aujourd’hui, c’est l’homme son...
Jean Cardinal, un entraîneur bien connu des producteurs cinématographiques canadiens, américains et européens est aussi un véritable passionné des...
Après avoir fait le plein d’énergie en Antarctique, les baleines à bosses viennent se reproduire et mettre bas en...
À peine quelques semaines après la naissance de sa portée, la mère de ces ratons a été tragiquement écrasée...
