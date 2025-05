Documentaire

Tous les jours, la savane est le théâtre de performances incroyables. On sait tous que l’éléphant est le plus grand mammifère, que le guépard est l’animal le plus rapide ou que l’autruche est le plus gros oiseau, mais qui connait l’étonnant record en solo du scarabée bousier ou celui, en équipe, des araignées communautaires ? Qui a les plus grosses défenses ? Qui possède le réflexe musculaire le plus rapide ?Autant de réponses à trouver dans ce film animalier divertissant et original qui braque ses projecteurs sur les athlètes de la savane.

Les champions de la savane

Réalisation : Jean-Marc Dauphin

© Ampersand