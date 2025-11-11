Vaste pays d’Afrique australe, la Zambie abrite encore de nombreuses espèces sauvages. Le long de la rivière Luangwa, vivent...
Apparus il y a 230 millions d’années, les dinosaures théropodes ont connu une formidable évolution. On parle même de...
Les myxines se défendent des prédateurs en libérant un mucus aux propriétés étonnantes.
À l’extrémité nord-ouest de la Russie Valentin Pajetnov et sa famille recueillent des oursons orphelins jusqu’à ce qu’ils soient...
C’est un grand jour pour ces lionceaux qui vont enfin goûter à la viande. Mais ils vont devoir attendre...
Autour des rivières verdoyantes au cœur du désert d’Atacama, on peut croiser un oiseau très particulier : le toui...
Parmi les requins qui se servent de leur bouche pour examiner les objets, les requins-tigres ont tendance à directement...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Rassemblant près de 5000 individus, les Maldives sont la capitale mondiale des raies Manta de récif. Ces géantes de...
Les chats sont les meilleurs animaux de compagnie. Si nous aimons nos chats et voulons leur donner tout ce...
Le husky de Sibérie (ou husky sibérien) est décrit dans le standard FCI comme d’un tempérament gentil et doux,...
Le Sri Lanka compte la plus grande densité de crocodiles des marais au monde. Mais pourquoi sont-ils si nombreux...
Avec sa place exceptionnelle : 200 km de sable blanc ourlé de vert par l’immensité de la forêt tropicale,...
Chez les hippocampes, c’est le mâle qui porte les œufs et qui donne naissance à sa progéniture. Images tirées...
Du sable chaud partout où vous regardez – le Namib est le désert le plus ancien du monde et...
Saviez-vous que des géants vivent dans les forêts calédoniennes ? Il y en a même 6 espèces différentes, et...
Les Alpes restent l’un des derniers territoires sauvages d’Europe. Au fil des millénaires, les différents animaux qui peuplent ces...
L’Australie détient le record du nombre des espèces animales venimeuses : naguère exterminées, elles sont aujourd’hui respectées car elles...
Dietmar Kroepel et son chien Flint forment une équipe de choc : le duo est capable de retrouver des...
