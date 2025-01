Documentaire

Plongez dans un voyage extraordinaire au cœur d’un Pérou méconnu, loin des sentiers battus. Des dunes côtières peuplées de fous à pieds bleus aux forêts sèches équatoriales abritant l’insaisissable ours à lunettes, chaque étape dévoile une faune unique et fragile. Guidé par Olivier Houalet, aventurier et explorateur passionné, découvrez des paysages époustouflants et des écosystèmes rares. À travers des rencontres saisissantes avec des espèces menacées, ce documentaire met en lumière la beauté brute d’un monde sauvage en péril, mais aussi l’urgence de préserver ces trésors naturels avant qu’ils ne disparaissent à jamais.

Réalisation : Jean-Baptiste Erreca

Série : Instinct Sauvage