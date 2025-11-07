Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Cet étrange cochon se soigne avec l’acupuncture Le babiroussa est un animal exceptionnel entre le porc et le sanglier. Celui-ci s’appelle Albus, et il a souffert...

Documentaire Il sympathise avec un ours blanc Denis, un guide Canadien nous raconte sa passion et son lien particulier avec les ours et surtout avec un...

Documentaire Ce dinosaure faisait la taille d’une navette spatiale Le titanosaure fait partie du groupe des dinosaures sauropodes, comme le diplodocus, mais dans sa version… géante ! Il...

Documentaire Voici le plus petit ours du monde (avec un gros cerveau !) L’ours malais est bien plus petit que ses cousins. De ce fait, par instinct de survie, il a dû...

Documentaire Le spinosaure était encore plus féroce que le T-Rex Pendant des années, on a pensé que le tyrannosaure était le dinosaure carnivore le plus féroce de tous. Mais...

Conférence Félins d’Amérique latine et retour d’expérience Une conférence pour vous présenter les différents félins d’Amérique latine, des anecdotes, des faits d’écologie, leurs caractéristiques physiques, physiologiques,...

Documentaire Wendy, une vie dédiée à sauver les animaux maltraités Wendy est la directrice du refuge la Bouche qui rit, le premier refuge pour animaux de rente de Suisse...

Documentaire L’empoisonnement des animaux peut exterminer une espèce Dans les Balkans, de nombreux animaux sauvages ont été réintroduits : vautours, cervidés, chevaux sauvages et loups. Chaque espèce...

Documentaire Dinosaures — La soif de l’os Les fossiles de dinosaures, convoités par les collectionneurs et découverts en majorité par des amateurs, échappent bien souvent au...

Conférence Les super pouvoirs des insectes Les adaptations et les capacités des insectes sont infiniment multiples et surprenantes. Non seulement ils sont les animaux les...

Documentaire Patou des Pyrénées, chien de montagne Le Patou des Pyrénées est un incorruptible molosse qui protège le bétail, mais il est bien plus qu’un simple...

Documentaire A Erminea, d’incroyables femmes soignent les animaux sauvages Si les centres pour soigner les animaux domestiques sont nombreux, il n’en est pas de même pour les animaux...

Documentaire Planète Dinosaures – Prédateurs suprêmes Zoom sur trois dinosaures très différents, tous carnivores, pour comprendre comment ils chassaient et tuaient leurs proies et, parfois,...

Documentaire Chasse au cerf Cap sur Hienghène pour parler du cerf Rusa. Depuis 2011, une opération de régulation de l’espèce a été mise...

Documentaire Super parents de la nature – Travail d’équipe Alors que pour certains animaux il est préférable de rester seul, pour d’autres, faire équipe avec d’autres mamans relève...

Documentaire Prédateur en herbe: l’apprentissage de la chasse Dans la savane africaine, les nouveau-nés sont particulièrement vulnérables et doivent apprendre rapidement à survivre. Les éléphanteaux, entourés et...

Documentaire Le papillon comète de Madagascar perdure sans pouvoir se nourrir Ce papillon ne vit qu’une semaine, il doit donc rapidement se reproduire pour assurer sa descendance.

Documentaire Le nasique, ce singe moche Au fin fond de la mangrove marécageuse de Bornéo vit un singe unique en son genre…

Documentaire Des dinosaures cannibales Le Majungasaure est carnivore jusqu’au bout des griffes…