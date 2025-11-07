Sa vitesse étant son principal atout, le guépard ne peut pas se permettre de risquer une blessure en affrontant un charognard.
Le babiroussa est un animal exceptionnel entre le porc et le sanglier. Celui-ci s’appelle Albus, et il a souffert...
Denis, un guide Canadien nous raconte sa passion et son lien particulier avec les ours et surtout avec un...
Le titanosaure fait partie du groupe des dinosaures sauropodes, comme le diplodocus, mais dans sa version… géante ! Il...
L’ours malais est bien plus petit que ses cousins. De ce fait, par instinct de survie, il a dû...
Pendant des années, on a pensé que le tyrannosaure était le dinosaure carnivore le plus féroce de tous. Mais...
Une conférence pour vous présenter les différents félins d’Amérique latine, des anecdotes, des faits d’écologie, leurs caractéristiques physiques, physiologiques,...
Wendy est la directrice du refuge la Bouche qui rit, le premier refuge pour animaux de rente de Suisse...
Dans les Balkans, de nombreux animaux sauvages ont été réintroduits : vautours, cervidés, chevaux sauvages et loups. Chaque espèce...
Les fossiles de dinosaures, convoités par les collectionneurs et découverts en majorité par des amateurs, échappent bien souvent au...
Les adaptations et les capacités des insectes sont infiniment multiples et surprenantes. Non seulement ils sont les animaux les...
Le Patou des Pyrénées est un incorruptible molosse qui protège le bétail, mais il est bien plus qu’un simple...
Si les centres pour soigner les animaux domestiques sont nombreux, il n’en est pas de même pour les animaux...
Zoom sur trois dinosaures très différents, tous carnivores, pour comprendre comment ils chassaient et tuaient leurs proies et, parfois,...
Cap sur Hienghène pour parler du cerf Rusa. Depuis 2011, une opération de régulation de l’espèce a été mise...
Alors que pour certains animaux il est préférable de rester seul, pour d’autres, faire équipe avec d’autres mamans relève...
Dans la savane africaine, les nouveau-nés sont particulièrement vulnérables et doivent apprendre rapidement à survivre. Les éléphanteaux, entourés et...
Ce papillon ne vit qu’une semaine, il doit donc rapidement se reproduire pour assurer sa descendance.
Au fin fond de la mangrove marécageuse de Bornéo vit un singe unique en son genre…
Le Majungasaure est carnivore jusqu’au bout des griffes…
Mara, une femelle guépard solitaire dans la savane africaine, lutte chaque jour pour protéger ses petits des prédateurs qui...
