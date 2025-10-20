Documentaire

Les esprits affamés traquent nos océans et les nouvelles découvertes d’aujourd’hui révèlent l’intelligence extraordinaire de nombreux prédateurs marins. Ces assassins avisés tendent des pièges complexes et s’appuient sur l’expertise de leurs congénères pour capturer leurs proies.

En Argentine, les orques utilisent de nombreuses stratégies pour chasser les poissons et les lions de mer, mais ce n’est que maintenant que les scientifiques réalisent l’étendue de leur capacité à se spécialiser dans différentes techniques et à former leur progéniture.

En Alaska, certaines baleines à bosse travaillent ensemble pour lancer un filet mortel, chaque membre du groupe jouant un rôle différent. En Afrique du Sud, les dauphins et les fous de Bassan coopèrent pour profiter de la remontée des sardines, créant ainsi une alliance remarquable entre la cervelle des oiseaux et la puissance des mammifères.

Tels sont les secrets récemment découverts des super prédateurs de l’océan… les génies de la mer.

Documentaire : Les super-prédateurs des mers

Réalisation : Jérôme Julienne & John Jackson

