Quand l’intimidation ne suffit pas pour faire fuir un ennemi, le serpent à groin joue sa dernière carte : la comédie. Images tirées du documentaire « Les Zarbis ».
De nombreux requins ont été observés devant la plage de Santa Barbara en Californie. Pour les étudier, les scientifiques...
Ce bébé kangourou a bien grandi et est prêt à sortir de la poche de sa mère pour affronter...
La rapidité du développement des chiots est impressionnante et, sous nos yeux, les chiots se préparent à l’âge adulte...
Des rhinocéros sous haute protection dans cet orphelinat
Vaste pays d’Afrique australe, la Zambie abrite encore de nombreuses espèces sauvages. Le long de la rivière Luangwa, vivent...
Apparus il y a 230 millions d’années, les dinosaures théropodes ont connu une formidable évolution. On parle même de...
Les myxines se défendent des prédateurs en libérant un mucus aux propriétés étonnantes.
À l’extrémité nord-ouest de la Russie Valentin Pajetnov et sa famille recueillent des oursons orphelins jusqu’à ce qu’ils soient...
On comptait 100 000 guépards au début du XXe siècle. Ils ne sont désormais plus que 12 000 dans...
Les oiseaux ont certes un cerveau de petit taille, mais leur capacité cognitive n’est pas en reste. Des chercheurs...
En Australie, les fourmis pot-de-miels ont un sens bien particulier de la royauté. Lorsque leurs reines n’ont plus d’utilité,...
Entre ses griffes semi-rétractiles, sa colonne vertébrale souple et sa queue faisant office de balancier, la morphologie unique du...
Il était une fois le Chat, est un documentaire qui raconte l’histoire de cet animal devenu domestique aujourd’hui, mais...
Ce reptile est très précis et peut envoyer son venin à plus de deux mètres, causant de terribles douleurs...
Le cerf, symbole de majesté et de tranquillité en forêt, évolue habituellement dans une hiérarchie discrète au sein de...
Les grands singes, ces créatures fascinantes et emblématiques de la faune sauvage, ont toujours suscité une admiration profonde et...
À chacun son camp ! Le temps d’un week-end, Paris est coupé en deux. À seulement quelques kilomètres d’écart,...
À la découverte d’une mission d’envergure visant à réintroduire non sans difficultés le tétras lyre en Allemagne. Si le...
Deux adjectifs s’appliquent à merveille au puma : redoutable et précis. On comprend pourquoi les fermiers et les éleveurs...
Depuis une vingtaine d’année, sangliers, renards et fouines se multiplient dans les villes. Ils causent de nombreux dégâts matériels...
