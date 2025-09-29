Les araignées peuvent-elles nous sauter dessus ? Devons-nous craindre les nids de frelons en forêt ? Arachnophobie, ophiophobie, apiphobie, qu’elles soient traumatiques ou ancestrales, nos peurs peuvent parfois nous gâcher la vie… mais aussi la leur ! Cette conférence est l’occasion de décrypter nos angoisses, de balayer nos idées reçues et, plus largement, de nous questionner sur notre rapport au vivant. Autour de la table, quatre intervenants passionnés et passionnants, désireux de partager leur connaissance du monde animal, de son importance, de sa fragilité aussi…