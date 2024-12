Documentaire

« Kerguerenne » illustre l’aventure de quelques hivernants amoureux de la nature qui partent en expédition afin de procéder à la régulation de la population de rennes.Ces animaux, introduits par l’homme, sont aujourd’hui en grand nombre et chaque année, le préfet des TAAF arrête des plans de régulation pour les espèces introduites (renne, mouflon, mouton, lapin et chat) dont le trop grand nombre pourrait menacer soit l’équilibre entre ces espèces et les particularités du milieu naturel, soit l’état sanitaire de ces espèces. Ces plans de régulation comportent notamment les objectifs quantitatifs et qualitatifs d’élimination de certains animaux, les moyens d’y parvenir et éventuellement les mesures de sécurités supplémentaires à respecter. La régulation dite territoriale vise au contrôle des populations d’animaux introduits et maintenir l’écosystème en équilibre, ainsi qu’à l’alimentation des bases. Un documentaire de Franck Grangette, Grand Angle Productions