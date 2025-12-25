Ressources Dans la même catégorie

Conférence Mon chien est agressif : pourquoi et comment l’éviter ? Les comportements agressifs chez les chiens sont souvent complexes et nécessitent une compréhension approfondie pour être correctement gérés. L’agressivité...

Documentaire Le retour de l’élan, ce géant des forêts En Pologne, des élans s’aventurent jusque dans les villes ; il arrive même d’en croiser aux arrêts de bus ou...

Documentaire Comment savoir si un rhinocéros est prêt pour faire ses premiers pas dans la savane ? Les soigneurs mesurent Logan pour savoir si elle peut rejoindre la savane et tenir tête à ses frères et...

Documentaire Les fermes d’autrefois – Le dindon La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...

Documentaire Jurassic Fight Club – Les rivières de la mort Un groupe de pachyrhinosaurus est attaqué par deux albertosaurus : repoussé jusque sur la rive d’un fleuve en crue,...

Documentaire Les premiers pas d’une girafe dans un habitat en péril Depuis 2016 les girafes sont classées comme une espèce menacée d’extinction. En effet, La population de girafes en Afrique...

Documentaire Chacun son chat Les chats sont des prédateurs féroces, de redoutables machines à tuer. Mais ils sont aussi parmi les rares espèces...

Documentaire L’Anglais qui murmure à l’oreille des chiens Fin connaisseur du comportement canin, Roger Mugford sait dresser les chiens les plus agressifs. Ce thérapeute animalier travaille régulièrement...

Documentaire Fascinants insectes – Survivre à l‘hiver (3/3) Avec l’arrivée des premiers frimas, les insectes se préparent à la survie selon différentes techniques : les coccinelles possèdent...

Documentaire Soins extrêmes pour animaux sauvages – Les vétos en sueur Au cœur du Jardin des Plantes à Paris, le vétérinaire Norin Chai veille sur plus d’un millier d’animaux sauvages....

Documentaire L’opossum du mont Agua au Guatemala C’est au Guatemala, au pied du Mont Agua que l’on trouve ce petit animal mythique, cousin du kangourou et...

Documentaire Liberté pour les chimpanzés : Mission Congo Caroline, jeune cascadeuse, part en Afrique rejoindre une ONG pour réintroduire des chimpanzés à la vie sauvage. Elle vit...

Documentaire C’est pas sorcier – Ah, les vaches ! rnrnPour nos blondes d’Aquitaine, nos Limousines et nos Charolaises, tout a commencé il y a environ 8000 ans. Les...

Documentaire Les mondes perdus – L’aube des mammifères Grâce à des caractères évolutifs comme la lactation et la fourrure, les mammifères ont survécu aux dinosaures. Au cours...

Documentaire Des fourmis tueuses Il existe plus de 8000 espèces de fourmis, parmi lesquelles certaines seraient si dangereuses quelles pourraient représenter une grave...