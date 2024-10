Documentaire

Oiseau majestueux et redoutable avec ses deux mètres et demi d’envergure et ses puissantes serres aux griffes acérées, le grand aigle de mer côtoie d’autres créatures hors norme : les orques et des baleines à bosse sur les îles Lofoten en Norvège, les loups et les ours dans les marais de Finlande. Mais désormais, ces beaux rapaces peuplent aussi les rivages allemands de la Baltique. Ce documentaire les observe sur une île où ils profitent de la cohabitation avec les cormorans Grâce à l’engagement d’amoureux de la nature, de forestiers et de chasseurs, on dénombre désormais plus de sept cent territoires de grands aigles de mer en Allemagne.