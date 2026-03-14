Sous son apparence de peluche miniature et inoffensive, la fourmi-panda dissimule l’un des secrets les plus redoutables du monde...
En Malaisie, la grotte du Cerf abrite une multitude d’animaux peu glamours.
Le guépard peut chasser des proies trois fois plus grosses que lui. Sa vitesse est impressionnante, mais elle nécessite...
L’odorat de certains chiens leur permet de détecter des cellules cancéreuses.
Entre démonstration de puissance et défense de territoire, quelles sont les raisons qui poussent le troisième plus grand mammifère...
Parfois, la nature, c’est un peu immonde.
Le poulpe, créature fascinante des profondeurs marines, continue de surprendre les scientifiques par ses compétences exceptionnelles et son intelligence...
Le soir venu, alors que certains s’endorment, d’autres s’éveillent, se baladent, chassent, bâtissent, s’affairent… C’est tout un monde animal...
Début 2014 est trouvé un immense fragment de fémur en Argentine, puis près de 200 ossements vieux de plus...
Donald Schultz est un herpétologiste sud-africain. Il parcourt le monde à la recherche de venins de dangereux animaux. Il...
Oiseau majestueux et redoutable avec ses deux mètres et demi d’envergure et ses puissantes serres aux griffes acérées, le...
Et il y a des grenouilles géantes aussi.
Le grand requin blanc pratique une technique de camouflage appelée « contre-illumination ».
La nature regorge de créatures fascinantes aux caractéristiques surprenantes, et parmi elles se trouve la Myrmecia forficata, une espèce...
Le désert est avant tout colonisé par de petites créatures (plus de 800 espèces dans le seul Sahara nord...
Dans les Monts Saïan, en Mongolie, vivent des hommes et des femmes qui élèvent des rennes, les Tsaatan. Bat...
On trouve les colibris exclusivement sur le continent américain. Ce sont de véritables chorégraphes aériens, perpétuellement en déplacement rapide....
Si la cuboméduse peut avoir l’air inoffensive, elle est extrêmement venimeuse, autant pour les poissons que pour les humains…...
Le basilic vert est capable de courir sur l’eau à plus de 1.5 m/s, mais la vitesse seule ne...
Sur l’île Marion, l’air se réchauffe. Le changement de saison est un soulagement pour les jeunes manchots royaux mais...
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