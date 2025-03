Documentaire

En quête des derniers paradis sauvages, Olivier Wally nous emmène en Zambie, au cœur d’une nature indomptée où l’homme et les animaux cohabitent en équilibre fragile. Des majestueuses chutes Victoria aux plaines asséchées du Zambèze, il affronte la sécheresse, les prédateurs et les éléments pour assister à un phénomène extraordinaire : la plus grande migration de mammifères au monde. Chaque année, 100 millions de chauves-souris envahissent le ciel de Kasanka, transformant la forêt en un spectacle aérien unique.Entre aventures extrêmes et rencontres inoubliables, ce voyage révèle la puissance et la beauté brute de la nature africaine.

Réalisation : Fitzgérald Jégo