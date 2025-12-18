Ressources Dans la même catégorie

Conférence Zygènes, fausses-zygènes et zygènules Les Zygènes sont de petits papillons d’une envergure de 3 à 4 cm caractérisés par des ailes antérieures souvent...

Documentaire Nous sommes les champions de l’abandon des animaux Ils sont des passionnés de la cause animale ou simplement des amoureux des bêtes. Ils ont choisi de passer...

Documentaire Le mystère des tortues marines Ça se passe sur une plage du Costa Rica…

Documentaire Adopter et élever des gorilles comme leurs propres enfants Pamela, une gorille femelle, a donné naissance à une petite nommée Digit en 1998, mais elle a refusé de...

Documentaire Sri Lanka : des éléphants de plus en plus dangereux L’harmonie entre les éléphants et les humains est-elle brisée au Sri Lanka ? Dans ce pays au sud de...

Documentaire Un renardeau s’aventure en dehors de son terrier, à ses risques et périls Alors que sa mère est partie chasser, ce bébé renard téméraire s’aventure hors du nid pour découvrir le monde....

Documentaire Aventures en terre animale | La nuit des grenouilles Dans des décors exceptionnels, un couple de photographes animaliers, Guillaume Mazille et Marie Schneider, fait partager ses rencontres. Aujourd’hui,...

Documentaire Combat improbable entre un léopard et un python Ces deux redoutables prédateurs ont une chance d’emporter le duel.

Documentaire Jurassic fight club – Armageddon \r

\r

Comment les dinosaures et plusieurs millions d’autres espèces ont-ils brutalement disparu de la surface de la Terre, il y...

Documentaire Le crocodile, tueur silencieux embusqué dans le Nil Dans les zones humides du Nil, le crocodile est un prédateur redouté. En 65 millions d’années d’évolution, il a...

Documentaire La sexualité des requins gris Au cœur de l’océan Pacifique, l’atoll de Rangiroa recèle l’une des plus grandes concentrations au monde de requins gris,...

Documentaire L’iiwi, magnifique passereau indigène nectarivore Cet oiseau se faisait rare à Hawaï, mais les efforts des résidents pour restaurer son habitat en replantant des...

Documentaire Au pays du loup – Épisode 8 Le quotidien d’un loup gris est fait de périodes de repos, en solitaire ou en compagnie des siens, ainsi...

Documentaire Pourquoi les femelles requins en fin de gestation ne s’alimentent-elles plus ? Un plongeur se retrouve face à une femelle requin-tigre de 4 mètres de long. Il a à peine le...

Documentaire Les animaux, ces stars du cinéma Les chiens Rin-tin-tin, Lassie, Beethoven, l’orque Willy le porcelet Babe et bien d’autres animaux ont rejoint depuis longtemps le...