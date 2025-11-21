Le géocoucou, il n’est pas qu’un personnage de dessin animé, il existe vraiment. Et il peut courir, si vite et si agilement qu’on en oublierait presque qu’en tant qu’oiseau, il devrait voler. Avec son allure singulière, son caractère amusant et son esprit vif et rusé, il ne manque pas de piquant. Pour cet oiseau, ses pattes fortes et agiles sont un outil important. Qu’il s’agisse de fuir ou de chasser une proie, le coureur des routes s’appuie toujours sur la vitesse de ses pattes. Son territoire s’étend généralement sur plusieurs kilomètres carrés et il se nourrit principalement de petits animaux et insectes : insectes, araignées, tarentules, mille-pattes, scorpions, souris, petits oiseaux, et surtout lézards et serpents. Même les serpents à sonnettes ne sont pas de taille face à ce tueur de serpents.