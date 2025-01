Documentaire

De nombreuses espèces (grenouilles, brochets, foulques, grèbes, putois, hérons pourprés, râles…) se côtoient ainsi, entre ciel et eau, et semblent vivre en autarcie depuis la nuit des temps. C’est un combat sans fin pour donner la vie et la conserver : chaque chasseur est chassé par plus puissant, par plus rusé que lui.

Ici la vie éclate dans ce qu’elle a de plus cruel, de plus primaire, de plus fondamental: c’est dire combien la grâce et la beauté y trouvent aussi leur place.

Film documentaire réalisé par Jean-Philippe MACCHIONI