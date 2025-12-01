Dans l’immeuble de Sandra les aboiements de son chien dérangent les voisins. Sandra a décidé de réagir. Aujourd’hui, elle l’emmène chez une comportementaliste animal.
Les propriétaires de rhinocéros coupent leur corne et la remplacent par une corne en résine pour qu’ils ne soient...
Solène nous fait découvrir les coulisses d’un cirque Un documentaire de Solène Chavanne
C’est le mammifère sauvage le plus gros d’Europe. Depuis une dizaine d’années, des spécimens de bisons sont réintroduits en...
Ces deux félins inexpérimentés risquent leur vie en s’attaquant au bovidé, mais leur survie dépend aussi de cette chasse....
Quand les chiens deviennent de véritables œuvres d’arts ! Un documentaire de Camille Antoni
Les chiens sont souvent considérés comme des membres à part entière de la famille, et leur santé est une...
Il ne lui manque que la parole
Les cochons ne naissent pas roses par hasard : leur couleur résulte d’un mélange de facteurs génétiques, biologiques et...
En Italie, la présence de l’ours est source de polémique. Les dix ours bruns capturés il y a vingt ans...
La Comex a été pionnière dans la plongée profonde industrielle après avoir développé toute la physiologie hyperbare nécessaire à...
Une immersion privilégiée dans l’intimité de six familles d’animaux mues par un même objectif : la survie. Chez les...
Des chinchillas chouchoutés pour le grand concours !
Découvrez le monde des loups au rythme des saisons, vous allez suivre une meute de loups dans son quotidien...
Malgré sa taille imposante, ce rapace peut fondre sur sa proie à 320 km/h. Dans les hauteurs des cieux,...
Si vous pouviez lire dans les pensées de votre chat, que découvririez-vous du lien qui vous unit ? S’ils...
Chien de compagnie, de garde et d’agrément. Caractère: Gai, joueur, sportif, éveillé. Particulièrement affectueux avec ses maîtres et les...
Ce furent d’abord les vachers qui apprirent des berbères, cet art de monter vif et rapide. C’est dans une...
Attaqué par une meute de Raptors, un Tenontosaure, pourtant dix fois plus gros qu’eux, succombe à ses blessures....
A Savannah Lane les dangers et les menaces viennent aussi de là où on ne les attend pas. Les...
Le bien-être animal est une notion de plus en plus prégnante dans notre société contemporaine. Il englobe l’ensemble des...
