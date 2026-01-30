Dans l’Océan Atlantique, un curieux poisson est presque incapable de nager.
Dans l’Océan Atlantique, un curieux poisson est presque incapable de nager.
Dans les territoires septentrionaux du Brésil, touchés de plein fouet par la déforestation, un animal assez insolite parvient à...
En Australie, des milliers de crabes vivent sur les plages au rythme des marées.
Depuis des siècles, la cité de Calakmul est en ruine. Les habitants humains ont été remplacés par une autre...
Des milliers de couples de fou de Bassan se reproduisent chaque année sur l’île Rouzic, unique colonie française située...
L’ornithorynque est sans aucun doute l’une des créatures les plus déconcertantes que la nature ait jamais engendrées. Ce petit...
C’est l’animal joyeux de nos livres pour enfants, de nos paquets de céréales ou de nos dessins animés :...
La surexploitation récente du stock de thons rouges de l’Atlantique oriental et de Méditerranée a été fortement relayée par...
Trois-cents kilos de muscles et des griffes de 10 cm de long… Dans les Carpates, les ours sont partout....
Auparavant apprécié pour sa viande et sa fiente (un excellent fertilisant), le pigeon a fini par acquérir une mauvaise...
À quelques heures de voiture de Johannesburg, la soigneuse animalière d’origine autrichienne Hildegard Pirker abrite dans les enclos d’une...
\r\nRichard Hammond expose les particularités de certains animaux et montre comment ces derniers ont inspiré des inventions humaines peu...
La stratégie est bien connue. Pour ne pas s’embarrasser de couver et de nourrir sa descendance, la femelle du...
Au milieu du lac Tempe, en Indonésie, vit Alhim avec sa femme, sa fille et son jeune fils de...
Les directeurs de cirque ont écrit au Président de la République pour dénoncer le « lobby » animaliste. Les associations dénoncent...
Au sud de la province canadienne de la Nouvelle-Écosse, l’île de Sable, célèbre pour ses chevaux sauvages, abrite aussi...
Avec le Cervin, le chocolat et les montres, la race des chiens « Saint Bernard » est sans doute...
Des rhinocéros sous haute protection dans cet orphelinat
Deux ans dans la vie d’un potager sans pesticides, propice à la vie foisonnante d’une foule d’insectes et de...
En bordure du désert de Namibie, les éleveurs de bovins sont en quête de nouveaux terrains pour faire paître...
Plusieurs troupes de chimpanzés du Mali et du Sénégal ont quitté la forêt et se sont établis dans la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site