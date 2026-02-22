Aux Bahamas, la vie des célèbres cochons nageurs de l’île Big Major Cay n’est pas si rose qu’il n’y...
En Afrique du Sud, des moutons tiennent compagnie aux rhinocéros et ça fait du bien à tout le monde...
Chaque nuit, les dix millions de chauves-souris avalent des quantités astronomiques de fruits, qu’elles laissent tomber dans une autre...
Le toucan, oiseau emblématique des forêts tropicales, fascine par ses couleurs éclatantes et son imposant bec. Originaire d’Amérique centrale...
L’araignée sicarius est spécialisée en embuscades, mais c’est aussi un mets de choix pour ce marsupial en quête d’un...
En Patagonie, une otarie 100 fois plus grosse attaque des gorfous.
Discret, nocturne et souvent aperçu au détour d’un jardin ou d’un chemin de campagne, le hérisson suscite autant de...
Le mâle tortue mauresque est parfois un peu lourd…
Les tortues terrestres, ces créatures paisibles et fascinantes, sont confrontées à de nombreux dangers dans leur environnement naturel. Parmi...
Ah, le crocodile ! Petit mais costaud, c’est une expression qui lui va bien, surtout quand on parle des...
Les chiens de combat étaient autrefois utilisés en angleterre dans les combats de » bullbaiting « , donc de combats...
« Les Noces des éléphants » est un conte animalier. Les éléphants et les communautés Phnong du Cambodge, vivent en harmonie...
La femelle triton crêté est une experte en origami. Avec ses pattes arrière, elle emballe l’œuf d’une feuille pour...
Cette petite oursonne est née il y a deux mois. C’est la première fois qu’elle pointe le nez hors...
Dans les eaux qui bordent l’Alaska, les baleines chassent ensemble. Dans le détroit de Chatham, une équipe de biologistes et de bioacousticiens étudie les techniques de...
On les appelle les NAC : les Nouveaux Animaux de Compagnie. En gros : tous les animaux domestiques, sauf...
Chien de berger, de garde et de défense. Caractère: Calme, équilibré, attaché aux gens de la famille, méfiant envers...
Le hérisson d’Europe est bien plus qu’une simple silhouette familière qui traverse nos jardins à la tombée de la...
Ce crustacé est capable de percevoir les infrarouges, les ultraviolets, et même la lumière polarisée linéaire ou ondulée.
Assurer une bonne hygiène à son chien, c’est lui offrir les clés d’une vie longue et saine. Au-delà du...
