Documentaire Combat à mort de scarabées Il y a un scarabée de trop aujourd’hui.

Article Le lombric, un atout pour le jardin Le ver de terre, souvent sous-estimé, joue un rôle crucial dans l’écosystème du jardin. Cet ingénieur du sol transforme,...

Documentaire Ce gibbon est un funambule de qualité Aucun animal n’a jamais eu l’air aussi à l’aise dans un arbre.

Documentaire SOS Gibbons : les orphelins de la jungle À Bornéo et Sumatra, Véronique Jannot accompagne Chanee, un homme passionné qui sauve les gibbons orphelins, dans une lutte...

Conférence Comment les chauves-souris communiquent-elles ? Partez pour un voyage sonore au plus près des chauve-souris, entre écoute du vivant, rituels artistiques et spéculations scientifiques...

Documentaire Deux pintades en train de se battre se font surprendre par un chacal La grande famille des chiens et des canidés est d’une diversité exceptionnelle. Elle compte 37 espèces différentes, dont les...

Documentaire Au pays du loup – Épisode 6 De retour au pays du loup après les longs mois d’hiver, Gisèle, Monique et Raynald retrouvent la meute des...

Documentaire Des origines au Moyen Âge | Histoire de la domestication (1/2) L’histoire de l’humanité est intimement liée aux animaux, comme son avenir. Le premier épisode de ce documentaire se concentre...

Documentaire Prédateurs – Le plus grand terrain de chasse Les océans couvrent plus de la moitié de la surface de notre planète et abritent de nombreuses espèces. Mais...

Documentaire Plongée dans les profondeurs pour découvrir les secrets du requin-bouledogue Ryan Daly, biologiste marin, entreprend d’attacher une caméra à un requin-bouledogue pour capturer les images de sa vie mystérieuse.

Documentaire Au plus près des orques En Nouvelle-Zélande, une femme étudie le comportement des orques, les baleines tueuses, et enquête sur leur disparition progressive des...

Documentaire L’incroyable astuce de ces chimpanzés pour récolter du miel ! Dans les forêts d’Afrique centrale, des chimpanzés ont mis au point une technique ingénieuse et méthodique pour s’approprier le...

Article Le jaguar, maître incontesté des prédateurs Le jaguar, ce félin majestueux qui règne sur les forêts d’Amérique, est souvent considéré comme l’un des plus puissants...

Documentaire Dans la peau d’un prédateur : Pôles Un ours hume l’air gelé. Dans la peau de l’ours blanc, on comprend que… ça sent le phoque! Ce...