En Chine, un accouchement est imminent.
Le rhinopithèque de Roxellane vit en Chine.
Il y a un scarabée de trop aujourd’hui.
Des chinchillas chouchoutés pour le grand concours !
C’est un véritable arche de Noé chez ce dresseur !
Le ver de terre, souvent sous-estimé, joue un rôle crucial dans l’écosystème du jardin. Cet ingénieur du sol transforme,...
Aucun animal n’a jamais eu l’air aussi à l’aise dans un arbre.
C’est la lutte pour la survie dans le désert américain…
Ce chipmunk a une vie de fou.
À Bornéo et Sumatra, Véronique Jannot accompagne Chanee, un homme passionné qui sauve les gibbons orphelins, dans une lutte...
Partez pour un voyage sonore au plus près des chauve-souris, entre écoute du vivant, rituels artistiques et spéculations scientifiques...
La grande famille des chiens et des canidés est d’une diversité exceptionnelle. Elle compte 37 espèces différentes, dont les...
De retour au pays du loup après les longs mois d’hiver, Gisèle, Monique et Raynald retrouvent la meute des...
L’histoire de l’humanité est intimement liée aux animaux, comme son avenir. Le premier épisode de ce documentaire se concentre...
Les océans couvrent plus de la moitié de la surface de notre planète et abritent de nombreuses espèces. Mais...
Ryan Daly, biologiste marin, entreprend d’attacher une caméra à un requin-bouledogue pour capturer les images de sa vie mystérieuse.
En Nouvelle-Zélande, une femme étudie le comportement des orques, les baleines tueuses, et enquête sur leur disparition progressive des...
Dans les forêts d’Afrique centrale, des chimpanzés ont mis au point une technique ingénieuse et méthodique pour s’approprier le...
Le jaguar, ce félin majestueux qui règne sur les forêts d’Amérique, est souvent considéré comme l’un des plus puissants...
Un ours hume l’air gelé. Dans la peau de l’ours blanc, on comprend que… ça sent le phoque! Ce...
Les serpents sont souvent associés à de grandes créatures sinueuses glissant sur le sol ou grimpant dans les arbres....
