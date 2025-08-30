Ressources Dans la même catégorie

Article Le narval : portrait de la licorne des mers Le narval, souvent surnommé la « licorne des mers », est un mammifère marin fascinant qui suscite l’émerveillement et...

Podcast La bataille du corail C’est le seul animal qui construit des structures visibles depuis l’espace avec son corps : le corail et ses...

Article Le requin-lézard, un poisson qui semble venir d’un autre temps Le requin-lézard, ou Chlamydoselachus anguineus, est une créature marine qui semble sortie tout droit des profondeurs du temps. Avec...

Article Chats : quels dangers dans la maison ? Dans le monde, on compte de nombreux propriétaires de chats qui chérissent ces adorables créatures et font de leur...

Documentaire Ce vétérinaire utilise un laser pour sauver le sabot d’une brebis Une fois que la plaie est nettoyée, le laser permet de stimuler la circulation et de favoriser la cicatrisation.

Documentaire Pourquoi le mégalodon a-t-il disparu ? Le mégalodon a disparu de nos océans il y a 3,6 millions d’années. Qu’est-ce qui a provoqué cette extinction...

Documentaire Cet étrange mammifère est le seul à communiquer grâce à ses piquants En frottant ses piquants les uns contre les autres, le tenrec envoie des ultrasons pour ses congénères.

Documentaire Ces petits mammifères sont nos ancêtres et ont côtoyé les dinosaures Leur dentition complexe permettait de bien mastiquer, et cela représentait l’un des avantages par rapport aux dinosaures.

Documentaire Requins en danger ! Sandra Bessudo affronte les requins… et les pêcheurs mécontents de Colombie ! Chargée de la protection du sanctuaire marin...

Documentaire Au pays du loup – Épisode 9 Observer le comportement de loups libres et sauvages exige du temps et de la patience. Gisèle et ses parents...

Documentaire Au secours de chiens maltraités avec 30 millions d’amis Emy LTR et Little Gypsy sont parties avec la fondation 30 millions d’amis réaliser une saisie dans un élevage...

Documentaire Le retour des bouquetins des Pyrénées Le bouquetin des Pyrénées vit dans les forêts de haute altitude et les falaises rocheuses des Pyrénées, entre la...

Documentaire L’île des singes : miroir de notre société ? 500 macaques sont isolés sur une petite île des Caraïbes depuis 70 ans : comment se sont-ils organisés pour...

Documentaire Bisons, les doux géants du Montana Chaque année au printemps, les bisons du parc national de Yellowstone, dans le Montana, entament leur migration. Ce périple...

Documentaire C’est pas sorcier – Les hérissons Malgré son armure d’épines, ce sympathique animal doit faire face à de nombreuses menaces. Et aujourd’hui, c’est l’homme son...

Documentaire Éclosion d’un oeuf de faisan en direct La venue au monde d’un jeune faisan est un moment particulier.

Documentaire Pourquoi certains requins relâchent-ils leur proie après l’avoir mordue ? Les experts se demandent si les requins aiment le goût de la chair humaine et si cela influence leur...