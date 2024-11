Documentaire

Infatigable vagabond en perpétuelle quête de nourriture, le bien nommé glouton affectionne les régions inhabitées aux confins de la Finlande et de la Russie. Portrait d’un intrépide mammifère qui n’hésite pas à s’attaquer à plus grand que lu et a inspiré le personnage de comics Wolverine.

Doté de nombreux atouts physiques – fourrure imperméable, dentition acérée, griffes brise-glace –, le glouton parvient à survivre en milieu hostile. Courageuses et endurantes, les mères assurent contre vents et marées la survie de leurs petits : un réel danger pour les rennes, le glouton n’hésitant pas à s’attaquer à plus grand que lui et sortant souvent victorieux du combat. Ces capacités uniques ont fait la renommée de ce petit mammifère, allant même jusqu’à inspirer le célèbre personnage de comics Wolverine.