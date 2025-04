Documentaire

Au cœur du parc national de Loango, au Gabon, un monde unique se déploie, où la terre et l’eau s’entremêlent dans une symphonie fragile. Gorilles, éléphants de forêt, hippopotames et baleines à bosse partagent cet écosystème exceptionnel, façonné par les crues et décrues incessantes.Mais la survie dans ces terres inondées est un défi permanent. Sous la menace du changement climatique, du braconnage et de la déforestation, ce sanctuaire naturel devient le théâtre d’une lutte silencieuse. Loango, entre Terre et Océan révèle l’incroyable résilience de ces espèces dans un éden aussi sublime que menacé.

Réalisation : Luc Marescot