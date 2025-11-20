Saviez-vous qu’avant d’envoyer une colombe depuis son Arche, Noé avait envoyé un corbeau qui ne revint pas ? Même dans la Bible, la réputation du corvidé est mauvaise : c’est un mangeur de charogne égoïste et profiteur. Mais ces dernières décennies, son extraordinaire intelligence lui vaut un timide début de retour en grâce.