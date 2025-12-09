Entre les plaines immenses du Kruger et les terres arides d’Amboseli, ce film suit ceux qui vivent chaque jour...
La petite attaque en piqué qui va bien !
Deux des plus grands prédateurs de tous les temps.
Le diable de Tasmanie se montre particulièrement violent pendant les quelques jours où les femelles sont en chaleur. Images...
Muriel Robin et son ami soigneur Chanee s’envolent pour le Brésil à la rencontre des jaguars. Ils découvrent le...
Les abysses, ces profondeurs océaniques inaccessibles à la lumière du soleil, abritent une faune fascinante et souvent méconnue. À...
Les calmars sont de puissants prédateurs et ils sont d’autant plus redoutables lorsqu’ils mesurent plusieurs mètres de long.
Et il y a des grenouilles géantes aussi.
L’activisme de certains défenseurs des animaux a pu choquer une partie du public, mais a également conduit à des...
Présentes chez bon nombre de mammifères, les vibrisses – communément appelées moustaches – sont bien plus que de simples...
Dans la jungle, Nigel déniche plusieurs variétés de dendrobates, des petites grenouilles toxiques très colorées. Il s’attarde aussi sur...
Dans les contrées reculées de la toundra arctique, le harfang des neiges règne en maître de la survie. Ce...
Au cœur du Pacifique, Clipperton est l’atoll le plus isolé de la planète et reste encore une énigme pour...
Les coraux, des êtres marins fascinants, ne se reproduisent qu’une seule fois par an, créant un véritable spectacle pour...
Les dromadaires ont une bosse, depuis 4000 ans ils permettent aux tribus nomades de vivre dans un milieu très...
Près de la baie de Cid Harbour, deux hommes font de la plongée au tuba et chahutent dans l’eau....
Les chiens de sauvetage italiens sont courageux, bien formés et uniques en Europe. Ils sautent dans l’eau depuis des...
Animal sacré pour les Asiatiques, « montagne de viande » pour les Africains, l’éléphant ne cesse de hanter l’imaginaire...
Les hommes empiètent de plus en plus sur le territoire des prédateurs. Ils sont la cause du problème, mais...
1994, année noire pour le Brésil. On dénombre 10 attaques de requins sur des baigneurs ou des surfeurs, 3...
