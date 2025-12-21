Un combat sans pitié.
C’est un des plus grands communicants du monde animal.
C’est l’un de nos plus proches cousins.
Le chien est-il dépourvu de pensée et de sentiment comme l’affirmait Descartes ? Pour comprendre le chien, il faut...
Le soin est particulier, car l’agitation autour de l’antilope provoque du stress qui fait monter sa température corporelle. Au-delà...
Cette membrane peut être une des raisons des étranges attaques de requin sur les bateaux.
Les perles, ces gemmes précieuses d’origine naturelle, se forment principalement dans deux types de coquillages : les huîtres perlières...
Et il est copain avec les louveteaux…
Chaque année, elles sont des centaines de milliers à entreprendre ce voyage épique.
Un chien épanoui est un chien stimulé, tant physiquement que mentalement. L’ennui peut entraîner des comportements indésirables, tels que...
Que se passe-t-il au large des côtes chiliennes ? En 1 an à cette époque, près de 400 baleines...
Le poisson-ange est une créature marine qui fascine par sa beauté et son mystère. Présent dans les océans tropicaux,...
Une sélection des espèces animales les plus étonnantes découvertes au cours des dix dernières années : des fonds sous-marins...
Quand le désert rencontre la mer… Quand le chaud souffle sur le froid… Sur plus de deux mille kilomètres,...
Un crustacé vorace met en péril les écosystèmes de l’Adriatique. En deux ans, le crabe bleu a colonisé les...
George Schaller, réputé pour ses études sur les espèces menacées dans le monde, et les 40 années de recherche...
Le mouflon corse est une sous-espèce de mouflon endémique à la Corse et à la Sardaigne. Il faut être...
Ils chantaient pour la forêt. L’homme les a réduits au silence. Aujourd’hui, ils apprennent à chanter de nouveau. Dans...
Le bleu de la Méditerranée est particulier : un bleu intense, profond, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs....
Sur les côtes du Brésil, chaque année à la même période, les tortues olivâtres viennent pondre et permettre ainsi...
Autrefois très présent en Europe, le castor a failli disparaître. Chassé pour sa chair et sa fourrure, il n’en restait plus...
