Documentaire

Les abeilles disparaissent massivement depuis août 2007. Ce désastre touche particulièrement les Etats-Unis, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Pologne, l’Angleterre, la France… Les pertes atteignent parfois 80% des colonies. L’industrie agro-alimentaire réalise soudain que les abeilles, en pollinisant les fleurs, sont les garantes d’une bonne récolte : l’agriculture dépendant de ces formidables pollinisatrices représente 153 milliards de dollars dans le monde.

Tout à coup, le monde a pris peur. Partant de la scène d’une disparition massive d’abeilles dans un rucher, le film déroule l’enquête, comme pour une énigme criminelle, à la recherche des différentes hypothèses sur la mortalité des abeilles. Contre toute attente, nous avons découvert que les causes ne sont pas multiples.

Un documentaire de Natacha Calestrémé

