Les experts se demandent si les requins aiment le goût de la chair humaine et si cela influence leur comportement.
Ce papillon ne vit qu’une semaine, il doit donc rapidement se reproduire pour assurer sa descendance.
Les lions n’hésitent pas à tuer les jeunes guépards, Nzuri doit rapidement mettre ses petits à l’abri.
« C’était mon rêve de gamin » : passionné depuis l’enfance par la nature et les grands singes, « Chanee »...
Ce n’est pas la première portée de Swift, mais la mise-bas est compliquée.
Le pirarucu tire son nom des langues tupi-guarani, « pira » veut dire « poisson », et « uruku...
Aliwal Shoal est l’un des plus beaux sites de plongée sous-marine au monde. C’est aussi l’un des premiers à...
Chaque année, au printemps austral, les plages des îles Kerguelen accueillent plus de 100,000 animaux dont les plus grands...
Au cœur du Pantanal brésilien, Muriel Robin et Chanee plongent dans la terre des Jaguars : une aventure sauvage,...
« Kerguerenne » illustre l’aventure de quelques hivernants amoureux de la nature qui partent en expédition afin de procéder...
Nathanaël se rend sur la péninsule de Masoala, au nord-est de Madagascar. Il croise un furcifer pardalis, un boa...
Des lionnes chassent et tuent une girafe dans la savane.
Au large de l’Australie et de l’Indonésie, plongée dans le monde surprenant des seiches, dotées de pouvoirs de camouflage...
Dans les eaux qui bordent l’Alaska, les baleines chassent ensemble. Dans le détroit de Chatham, une équipe de biologistes et de bioacousticiens étudie les techniques de...
Un ornithologue passionné dirige une étude éthologique ambitieuse et de haute technologie : suivre par GPS des milliers d’animaux...
Face à la faim, un choix cruel s’impose chez cette famille d’aigrettes neigeuses. Les parents détournent le regard pendant...
La vie sauvage des animaux domestiques. La première neige blanchit doucement la ferme… le fermier a pensé aux graines...
Abonnez-vous http://bit.ly/ZappingSauvage En Mongolie, un félin a survécu presque sans évoluer pendant des millions d’années : l’étrange chat de...
Au zoo de Thoiry, nous sommes allés à la découverte des éléphants et de leur histoire. Un documentaire de...
Or Lazmi a développé une relation très particulière avec plusieurs lions blancs.
Honnis par les uns, vénérés par les autres, les serpents occupent une place centrale dans l’inconscient collectif. Ce documentaire...
