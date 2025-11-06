Le titanosaure fait partie du groupe des dinosaures sauropodes, comme le diplodocus, mais dans sa version… géante ! Il est le dinosaure le plus massif découvert à ce jour.
L’ours malais est bien plus petit que ses cousins. De ce fait, par instinct de survie, il a dû...
Pendant des années, on a pensé que le tyrannosaure était le dinosaure carnivore le plus féroce de tous. Mais...
Une conférence pour vous présenter les différents félins d’Amérique latine, des anecdotes, des faits d’écologie, leurs caractéristiques physiques, physiologiques,...
Wendy est la directrice du refuge la Bouche qui rit, le premier refuge pour animaux de rente de Suisse...
Dans les Balkans, de nombreux animaux sauvages ont été réintroduits : vautours, cervidés, chevaux sauvages et loups. Chaque espèce...
Dans le silence de la mer émerge un chant, celui du monde sauvage, qui utilise le son pour communiquer...
Au fil de leur évolution sur l’île de Bornéo, ces éléphants sont devenus les plus petits du monde.
Le requin du Groenland, également connu sous le nom de requin dormeur de l’Atlantique (Somniosus microcephalus), est un des...
A une époque où la biodiversité est gravement menacée et où les espèces de plaines disparaissent, une espèce revient...
Ce mâle est dans une phase d’excitation sexuelle appelée « musth ». Son taux de testostérone est au plus haut et...
Pendant 20 millions d’années, le Ceratosaurus a régné en maître incontesté. Mais il a fini par trouver son maître...
Depuis plus de 50 ans, la science ne cesse de bouleverser notre perception des animaux. Ceux-ci se révèlent aujourd’hui...
Les animaux hypoallergéniques sont souvent associés à une absence de poils ou à une fourrure très courte, ce qui...
La chasse à courre est inspirée par les loups
C’est l’histoire d’une lutteuse unique au monde, la vache d’Hérens, mais aussi de l’incroyable travail des femmes et des...
Ces deux chiens ont mordu un enfant de cinq ans et ont été condamnés à mort par la justice....
Découvrir les vertus de la médiation animale avec les perroquets, mieux connaître les comportements et les secrets des requins,...
Avril 1922, une grande expédition part dans le désert de Gobi. Le paléontologue Roy Chapman Andrew est à la...
John Wamsley est un géant, timide et introverti. Mais lorsqu’il constate que la faune d’Australie disparaît dramatiquement, l’homme solitaire...
Un clan de lionnes règne sur les berges de la rivière Ruha en Tanzanie. Ce sont des chasseuses sans...
