Un groupe de tyrannosaures vs. un groupe de therizinosaures.
Il existe environ 40 000 espèces d’araignées différentes dans le monde. Ces merveilles de la nature nous étonnent par...
Alors que l’espèce des tamarins avait presque disparu, elle a été sauvée et sa population recommence à s’accroître… mais...
Dans la savane africaine, les animaux doivent composer avec l’absence d’eau. Cette espèce de zèbre, la plus menacée et...
En 40 ans, plus de 80% de la biodiversité d’Amérique latine a disparu. Alors que la Terre subit une...
Embarquons pour un road-movie avec une jeune hérissonne dont les facultés d’adaptation seront régulièrement mises à l’épreuve. À travers...
À quoi ressemblent les colonies souterraines des fourmis ? 10 tonnes de ciment ont été nécessaires pour remplir les...
La récente multiplication des études scientifiques sur les intelligences de multiples espèces animales et leur retentissement médiatique ne peuvent...
Lucie s’occupe de deux petits oisillons tombés du nid ; Olivier prend des nouvelles du couple de toucans dont...
L’Ile des Pins est situé dans la zone la plus méridionale de la Mélanésie. Appartenant à la tribu des...
Chez les animaux, il y en a qui ont la bougeotte. Que ce soit pour trouver de la nourriture...
Au travers de superbes images, les pérégrinations au fil des saisons d’un clan de renards roux du massif italien du Grand...
Il est le 4e animal préféré des français, derrière le chien, le chat et le cheval… Le dauphin est...
L’ornithorynque est sans doute l’un des animaux les plus fascinants et mystérieux de notre planète. Originaire d’Australie, cet animal...
Chassées de leur habitat naturel, des espèces animales s’invitent dans les villes américaines. Après des décennies de campagnes de...
En Pologne, des élans s’aventurent jusque dans les villes ; il arrive même d’en croiser aux arrêts de bus ou...
Des spécialistes envoient un drone pour repérer les grands requins blancs à proximité d’une plage. La technique de camouflage...
L’ours est présent dans les Pyrénées depuis des centaines de milliers d’années. La population actuelle d’ours brun eurasien (Ursus...
Du Mexique aux États-Unis en passant par le Brésil, l’ethnologue David Yetman traverse les Amériques. Au sud-ouest du Brésil, le...
Quelques jours à peine après être arrivée sur l’île Triangle, cette lionne de mer est prête à donner la...
Depuis des siècles, la cité de Calakmul est en ruine. Les habitants humains ont été remplacés par une autre...
