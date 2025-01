Documentaire

Accompagné par la majesté du désert du Kalahari et les vastes étendues du delta de l’Okavango, Olivier part à la recherche des derniers éléphants sauvages et des ultimes paradis naturels d’Afrique australe. De la migration annuelle des pachydermes à leurs rituels fascinants, en passant par la rencontre d’animaux emblématiques comme les suricates, crocodiles et lions, ce voyage révèle un monde brut, fragile et menacé par le changement climatique et le braconnage.À travers cette immersion au cœur d’un écosystème unique, Olivier dévoile la lutte quotidienne pour la survie et la beauté intemporelle de ces sanctuaires sauvages encore préservés.

Réalisation : Fitzgérald Jégo