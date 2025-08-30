Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le mal mystérieux qui atteint les tortues de Madagascar À Madagascar, Géraud Leroux se consacre à la protection des tortues marines des îles Barren dont l’habitat est de...

Documentaire Attaque sournoise d’un autour sur une famille de suricates Swift est en danger car elle est plus lourde que les autres suricates et son corps peine à suivre...

Documentaire Les précieux fossiles du tout premier dinosaure jamais décrit : le mégalosaure Federico Fanti profite de sa visite au musée pour poser une question faussement simple : qu’est-ce qu’un dinosaure ?

Conférence Homme / Animal domestique : quels échanges ? Comment des espèces différentes peuvent se comprendre mutuellement ? Conférence de Marine Grandgeorge, Maître de conférences à l’Université de...

Documentaire La vie mouvementée des pêcheurs qui cherchent les derniers poissons géants En mission pour la chercheuse Tanya Brown, ils doivent ramener des échantillons de saumon, une tâche plus complexe que...

Documentaire Le rorqual d’Omura, géant solitaire À Madagascar, le rorqual d’Omura peut croiser baleines à bosse et requins-bouledogues.

Article Découverte du Baryonyx : un voyage dans le passé La découverte du Baryonyx, un dinosaure carnivore, offre un fascinant voyage dans le passé. Il a été mis au...

Article Le narval : portrait de la licorne des mers Le narval, souvent surnommé la « licorne des mers », est un mammifère marin fascinant qui suscite l’émerveillement et...

Documentaire À l’abri de l’Hiver | La vie cachée des animaux de la ferme Sur quatre saisons, une exploration étonnante des comportements des espèces qui cohabitent dans une ferme. À la tombée des premières...

Documentaire Chroniques de libellules Ce film nous fait pénétrer dans le monde fascinant des libellules. Nous découvrons les formes et les couleurs extraordinaires...

Documentaire Des requins et des hommes – Nourrir des requins plutôt gentils Nourrir les requins est une passion répandue dans le milieu des plongeurs. LE SOURIRE DES REQUINS nous fait partager...

Article Quelle est l’importance de la bi-alimentation pour les chats ? Les prix des croquettes pour chats ont augmenté de plus de 15 % en 2024, selon les données de l’INSEE....

Documentaire L’étrange cohérence du dromadaire Toute créature vivante a besoin d’énergie et donc de nourriture. C’est même un facteur important dans la façon dont...

Documentaire Naissance de bébé rhinocéros en direct Après 477 jours, la femelle Betty a mise bas. Le bébé rhinocéros indien est né à l’heure du petit-déjeuner....

Conférence Comment sauver les animaux ? Alors même que le bien-être animal n’a jamais fait l’objet d’un si large consensus dans notre société, plus d’un...

Documentaire Cavalier King Charles ou épagneuls nains anglais Les Cavaliers King Charles sont aussi connus sous le nom d’épagneuls nains anglais : ce sont de superbes petits...

Documentaire L’étrange antilope saïga La steppe eurasienne abrite l’un des animaux nomades les plus étranges au monde : l’antilope saïga.

Documentaire Trois lions attendent qu’un léopard descende de l’arbre pour l’attaquer Une femelle léopard et sa petite ont réussi à s’enfuir et à éviter l’attaque du lion. Très vite, ce...

Documentaire Un mâle de 300kg attaque un bébé phoque Pendant l’hiver, les phoques gris mettent leurs petits au monde. Dans cet environnement hostile, les dangers pour les bébés...